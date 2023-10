Les travaux de réalisation d’un quota de 100 logements promotionnels aidés (LPA) ont été lancés, mardi dans la commune de Hassassna (wilaya de Saida).

Le wali, Mermouri Amoumen, a procédé, lors d’une visite d’inspection de plusieurs projets de développement dans la daïra de Hassasna, au lancement des travaux de réalisation de ce quota de logements, confié à l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) pour une enveloppe financière de l’ordre de plus de 293 millions de dinars, sachant que ce projet porte sur la construction de logements de type F3 et F4 pour un délai fixé à 20 mois.

Dans la même commune, le wali a donné le coup d’envoi des travaux d’aménagement de la zone d’activités, s’étendant sur une superficie de 14.688 mètres carrés, qui comprend 33 assiettes pour un montant d’investissement de 33 millions de dinars au titre du Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales.

Cette opération concerne la réalisation des réseaux d’AEP, assainissement, gaz naturel, éclairage public et de routes par la Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la constru ction (DUC).

Dans la commune de Aïn Skhouna, relevant de la daïra de Hassassna, le wali a donné le coup d’envoi des travaux d’aménagement des cités 240 et 260 logements, notamment le revêtement des routes, le terrassement et la réalisation de 70 avaloirs pour le drainage des eaux pluviales pour un délai de 8 mois.

Cette opération, prise en charge également par la direction de l’habitat, a nécessité une dotation de plus de 109 millions de dinars au titre du programme sectoriel.

Le wali de Saïda a inspecté, par ailleurs, le projet de réalisation de gradins au stade communal de Hassasna, doté d’une pelouse couverte en gazon artificiel.