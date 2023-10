Plus de 780 projets d'équipement public d'un coût de 1.273 milliards de DA ont été dégelés, fin août dernier, par le Gouvernement, a annoncé mardi à Alger le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane.

Lors de la présentation de la Déclaration de politique générale du gouvernement à l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Benabderrahmane a précisé que "le gouvernement a procédé dans le cadre des procédures de dégel, à l'actualisation du calendrier des opérations d'équipement public en vue de répondre aux besoins socioéconomiques et d'améliorer la qualité des services publics dans différents secteurs de l'activité publique".

"L'opération arrêtée fin août 2023 fait état du dégel de plus de 780 projets d'équipement public, totalisant des autorisations d'engagement de l'ordre de 1.273 milliards de DA, dont 80 % pour le programme sectoriel centralisé, soit 293 opérations concernées par le dégel", a fait savoir M. Benabderrahmane. Pour le programme sectoriel décentralisé (PSD), le Premier ministre a indiqué qu'il a bénéficié du dégel de 489 opérat ions, totalisant des autorisations d'engagement de l'ordre de 256 milliards de DA, soit 20 % de l'ensemble des autorisations d'engagement dégelées.

Au sujet de la répartition sectorielle des opérations du dégel, le secteur de l'habitat a bénéficié d'un quota de 172 opérations dégelées pour un montant de 243 milliards de DA, suivi du secteur de l'hydraulique avec 118 opérations totalisant des autorisations d'engagement de l'ordre de 136 milliards de DA et du secteur de l'agriculture avec 74 opérations concernées par le dégel pour 91 milliards de DA.

Le secteur de la jeunesse et des sports a, également, bénéficié du dégel de 105 opérations de proximité, d'un coût de 17 milliards de dinars, selon le Premier ministre qui a souligné à fait état aussi du dégel des études liées à la réalisation de trois stades d'une capacité de 30.000 spectateurs dans les wilayas de Bejaia, de Batna et de Sétif.

En termes de répartition géographique du programme sectoriel décentralisé, les wilayas des hauts plateaux et du sud ont bénéficié de la levée du gel sur 233 opérations, avec des licences d'engagement représentant 52% de l'ensemble de ces opérations, tandis que les wilayas du nord ont bénéficié de 266 opérations avec des licences d'engagement représentant 74,4 % de cette opération. Concernant les infrast ructures de base qui représentent le principal moteur de développement et le premier secteur en matière d'efforts budgétaires et de dépenses de l'Etat, le premier ministre a souligné que "le secteur des travaux publics, du bâtiment et de l'hydraulique représentait environ 80% des opérations dégelées au cours des années 2022 et 2023, sans compter le nouveau programme réalisé et celui en cours, notamment pour ce qui est des routes et du Rail". M. Benabderrahmane a également souligné la levée du gel sur le projet de téléphérique dans les wilayas de Bejaia et de Constantine.