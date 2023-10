L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a annoncé mardi qu'elle collaborerait avec la Belgique pour organiser un sommet sur l'énergie nucléaire à Bruxelles les 21 et 22 mars prochains, afin de souligner le rôle de l'énergie nucléaire dans les efforts visant à parvenir à la neutralité carbone. L'AIEA, dont le siège se trouve à Vienne (Autriche), a déclaré dans un communiqué qu'environ 30 pays devraient participer à ce sommet, que l'agence a qualifié de "réunion de plus haut niveau à ce jour à être exclusivement axée sur le thème de l'énergie nucléaire".

Des dirigeants du monde industriel, des responsables de groupes de réflexion, des experts et des représentants de la société civile participeront également à la réunion, qui mettra en évidence l'importance de l'énergie nucléaire pour "relever les défis mondiaux en matière de réduction de l'utilisation des combustibles fossiles, de renforcement de la sécurité énergétique et de stimulation du développement économique", indique le communiqué.

"De plus en plus de pays envisagent soit d'introduire l'énergie nucléaire dans leu r bouquet énergétique, soit d'élargir leurs programmes d'énergie nucléaire existants", a déclaré le directeur général de l'AIEA Rafael Grossi dans le communiqué. "Le Sommet sur l'énergie nucléaire se penchera sur cet intérêt renouvelé pour l'énergie nucléaire, et aura vocation à être un forum de haut niveau pour présenter des solutions à certains des problèmes auxquels le secteur est confronté pour réaliser son plein potentiel", a-t-il ajouté.