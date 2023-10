Le gouvernement poursuit la concrétisation des engagements pris dans son plan d'action dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, souligne la Déclaration de politique générale qui a été présentée ce mardi à l'Assemblée populaire nationale (APN) par la Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane.

La Déclaration de politique générale du gouvernement dresse un bilan des activités et actions réalisées par les différents secteurs durant la période allant de septembre 2022 à août 2023.

L'action du gouvernement a porté ainsi sur cinq domaines, à savoir la consolidation de l'Etat de droit, la relance économique, le développement humain, l'action diplomatique et la défense nationale.

Dans cette optique, le gouvernement a réitéré dans sa Déclaration de politique générale que le caractère social de l'Etat demeure "un principe structurant de l'action du gouvernement pour consolider la cohésion sociale".

Dans ce cadre, la politique sociale du gouvernement s'est concentrée sur "l'accroissement du pouvoir d'achat des citoyens, l'amélioration de la prise en charge des populations vulnérables, la consolidation des systèmes de sécurité sociale et de retraite et l'amélioration de l'accès au logement et aux services publics de base".

Le document met en exergue que cette politique sociale vise à "réduire les inégalités économiques et accroître les opportunités d'éducation, de formation et d'accès aux soins de santé pour tous les citoyens".

Au titre de la consolidation de l'Etat de droit et la rénovation de la gouvernance, la Déclaration souligne que l'Algérie s'est "résolument engagée" dans un processus de consolidation et d'amélioration de sa gouvernance, avec pour objectif de "renforcer ses institutions, d'assurer un plein exercice des droits et libertés et de promouvoir une gouvernance transparente et responsable".

A cet effet, le gouvernement a poursuivi la mise en œuvre de la réforme de la justice, notamment à travers la mise en place des nouvelles juridictions, la consécration du mode des audiences itinérantes et la finalisation de la refonte des principaux codes.

Il a également œuvré à "consolider davantage la relation de complémentarité avec le pouvoir législatif, ce qui s'est traduit par une amélioration sensible du fonctionnement des différents mécanismes de contrôle parle mentaire".

Il a, dans le cadre des efforts de modernisation de l'administration publique, engagé la réforme de la fonction publique et œuvré à la simplification des procédures administratives et deux projets de loi ont été élaborés à cet effet.

D'autre part, un effort important a été accompli en matière de numérisation de l'administration publique, notamment à travers l'élaboration et la mise œuvre de plans sectoriels.

En matière de consolidation du développement humain et la promotion d'une politique sociale juste et efficace, le gouvernement a placé parmi ses priorités le bien-être des citoyens, notamment à travers "le renforcement de son système de santé et l'amélioration continue de son système éducatif".

Au chapitre de la politique étrangère, le gouvernement affirme demeurer "résolument engagé à insuffler une dynamique aux priorités de l'action diplomatique visant à renforcer l'influence et l'impact de notre pays sur la scène internationale et à protéger les intérêts suprêmes de la nation, garantissant ainsi la stabilité et la prospérité de notre pays".

Parallèlement, la promotion de la paix et le développement de partenariats dans le monde entier constituent une priorité de notre diplomatie qui œuvre activement à la résolution des conflits régionaux et internationaux.

A cet égar d, le gouvernement assure attacher une "grande importance" au renforcement des liens de coopération, en particulier avec l'Afrique et le monde arabe.

Dans le domaine de la défense nationale, l'Armée nationale populaire (ANP), "entièrement consciente de l'ampleur des défis et des enjeux à relever, au regard notamment des évolutions enregistrées dans notre environnement régional et international", continue à déployer tous les efforts nécessaires afin de "conférer davantage d'efficacité et de professionnalisme à l'ensemble des composantes de nos Forces armées qui veillent à la sécurisation des frontières et à la préservation de l'intégrité territoriale".

L'ANP s'est investie dans le développement de capacités en matière de lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la cybercriminalité et dans le développement de l'industrie militaire, tout en renforçant les relations de coopération bilatérale et multilatérale.