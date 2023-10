Une délégation du Parlement algérien participe à la séance plénière de la 69e session annuelle de l'Assemblée parlementaire (AP) de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN), dont les travaux ont débuté lundi à Copenhague, en présence de la Première ministre danoise, indique un communiqué du Conseil de la nation.

L'AP-OTAN décernera le prix "femmes pour la paix et la sécurité" au titre de l'année 2023, pour distinguer la femme qui encourage la participation égale des femmes et des hommes dans le domaine de la paix et de la sécurité et la prévention de toute forme de violence dans les situations de conflit.

Le Parlement algérien est représenté à ces travaux par Aissa Naili, président de la commission de la défense nationale, Mohamed Faouzi Bendjaballah et Ayoub Hammad, députés à l'Assemblée populaire nationale