Une campagne de don de sang a débuté, lundi au niveau de l'Université d'Alger 2 Abou El Kacem Saâdallah, pour durer un mois entier, en célébration de la Journée nationale de don de sang correspondant au 25 octobre de chaque année.

A cette occasion, le Président de l'Association "Djawhara", auteur de l'initiative, Ziane Dibache, a indiqué que "cette campagne qui durera tout au long du mois d'octobre, à travers différentes universités et communes d'Alger, vise à soutenir les hôpitaux avec ce liquide précieux, sensibiliser les citoyens à l'importance de l'opération et ériger les opérations de don en une tradition permanente chez eux.

Selon l'intervenant, "l'affluence était dense parmi les étudiants, ce qui reflète l'importance d'organiser des campagnes de manière périodique en vue d'attirer l'attention des citoyens, au lieu d'attendre le déplacement des donneurs vers les centres de transfusion sanguine".

De son côté, Docteur Ali Hammadou a appelé à soutenir les opérations d'approvisionnement des hôpitaux en sang, à travers " l'intensification des campagnes de don, ce qui implique le renforcement de l'opération avec des unités de don itinérantes, en vue de rattraper le manque".

A son tour, le vice-président de l'université chargée des relations extérieures et de la coopération, Assia Kaced, a souligné que l'Université d'Alger 2 a abrité l'initiative, en vue de soutenir les campagnes de sensibilisation dans le domaine de la santé, marquant le mois d'octobre et faire connaitre les besoins des malades aux personnes en bonne santé, à même de les faire contribuer à sauver leur vie, sachant que l'université se veut un centre de jeunesse. L'Agence nationale du sang (ANS) fixe comme conditions de faire don de sang, être âgé entre 18 à 65 ans pour le donneur qui doit également jouir d'une bonne santé et avoir un poids de 50 kg et plus. Le donneur peut également faire don de sang 4 fois par an pour les hommes et trois fois pour les femmes, avec respect d'une durée de deux mois au minimum entre deux dons successifs.