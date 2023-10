Le Procureur de la République près le Tribunal de Bouira a annoncé, lundi, que dans le cadre du suivi de l'affaire de coupure de courant électrique, survenue récemment au niveau du service de réanimation de l'Etablissement public hospitalier (EPH) de Bouira, ayant causé le décès d'une patiente, l'économe et le chargé de maintenance ont été placés en détention préventive.

"En application des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale, le Procureur de la République près le Tribunal de Bouira informe l'opinion publique que dans le cadre du suivi de l'affaire de coupure du courant électrique, à la date du 01/10/2023 au niveau du service de réanimation de l'EPH de Bouira, causant le décès d'une patiente (B.C), et après le parachèvement des premières investigations menées par la police judiciaire spécialisée, les mis en cause ont été présentés devant le parquet de la République près le Tribunal de Bouira, à la date d'aujourd'hui 09/10/2023 et les individus répondant aux initiales de (B.D), (B.S), (M.M.A) ont été poursuivis, en vertu d'une requête introd uctive, pour instruction pour homicide involontaire, non assistance à une personne en danger, négligence flagrante occasionnant la dilapidation de deniers publics", lit-on dans le communiqué du Parquet de la République près le même Tribunal. Après l'audition des accusés par le juge d'instructions, ce dernier "a ordonné le placement de l'économe et du chargé de la maintenance en détention préventive".