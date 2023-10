Le siège total de la bande de Ghaza, annoncé lundi par l'occupation sioniste, est interdit par le droit international humanitaire, a rappelé l'ONU mardi. "L'imposition de sièges qui mettent en danger la vie des civils en les privant de biens essentiels à leur survie est interdite par le droit international humanitaire", a déclaré le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk dans un communiqué.

L'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a fait savoir lundi que plus de 137.000 Palestiniens de Ghaza ont trouvé refuge dans 83 de ses écoles, des chiffres susceptibles d'augmenter avec la poursuite des violents bombardements et des frappes aériennes sur les villes de l'enclave palestinienne menées sans interruption par l'armée d'occupation sioniste.

L'UNRWA a appelé à la protection des populations palestiniennes à tout moment et à un cessez-le-feu immédiat, soulignant la nécessité d'épargner à tout moment les écoles et autres infrastructures palestiniennes, y compris celles ab ritant des familles déplacées à la suite des violents bombardements de l'armée sioniste par air, par mer et par terre depuis samedi.

De son côté, le Programme alimentaire mondial (PAM) a exprimé dimanche sa "profonde inquiétude" face à la détérioration rapide de la situation dans les territoires palestiniens occupés et à l'impact de l'escalade sioniste sur les populations affectées, notamment à Ghaza.

L'agence palestinienne de presse Wafa a indiqué que les forces d'occupation sionistes ont poursuivi pendant la nuit de lundi à mardi le massacre de civils palestiniens dans la bande de Ghaza assiégée, avec des familles entières anéanties et enterrées sous les décombres de leurs maisons détruites par les bombardements aveugles en cours.

Le dernier bilan de ces agressions toujours en cours contre l'enclave palestinienne et la Cisjordanie occupée s'élève à au moins 704 martyrs et 3.900 blessés, selon Wafa. La résistance palestinienne a lancé samedi à l'aube, depuis Ghaza une opération baptisée "Déluge d'Al-Aqsa" en riposte aux crimes de l'occupation sioniste, ses exactions à l'encontre du peuple palestinien et les assauts répétitifs contre la Mosquée d'Al-Aqsa.