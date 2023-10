Le jeune groupe "El Besta" prend part à la deuxième édition de "Kif El Kef" (Tunisie), un événement culturel qui tend à mettre en valeur le patrimoine historique et culturel du Kef, ville du nord ouest de la Tunisie.

Attendu notamment pour "transporter le public tunisien vers une époque intemporelle entre héritage et modernité", à travers des classiques du raï "savamment revisités", comme annoncé par les organisateurs, le groupe "El Besta" se produira le 13 octobre, jour d'ouverture de cette deuxième édition qui s'étalera jusqu'au 15 du même mois.

Présenté comme "nouveau phénomène populaire de la chanson raï", le groupe "El Besta", issu de Mostaganem, s'est récemment produit dans le cadre des animations estivales à Alger, sur la scène du Casif de Sidi Fredj, où les musiciens, Sofiane Merabet, Larej, Dadi et Abed, ont embarqué le public dans l'univers mélancolique de l'accordéon et de la poésie populaire.

Avec sa voix puissante et étoffée qui orne le silence, Sofiane Merabet déroule sobrement sa passion du rai authentique, donnant de l'entrain qui puise sa source dans l'art autochtone des grandes figures du genre, à l'im age d'Ahmed Zergui et Boutaiba Esghir.

Dans la simplicité, ce jeune groupe, dont la première scène remonte à un peu plus d'un an, réussit toujours à monter un spectacle musical plein, restituant l'ambiance originelle du raï populaire et sa représentation dans les quartiers populaires.

A l'origine du projet "El Besta" qui connaît un franc succès, Sofiane, Larej, un accordéon rafistolé et le cinéaste-manager Walid Cheikh qui a constitué ce groupe et l'a lancé sur les réseaux sociaux, avant de se consacrer à la scène et au partage.

Aujourd'hui classé sur la liste représentative du patrimoine de l'humanité par l'Unesco, le raï trouve en ce groupe un beau porte voix qui raconte son histoire en musique.

Organisé par l'association tunisienne "Museum Lab.", l'événement "Kif El Kef" vise à accompagner une dynamique pluriculturelle locale, destinée à renforcer les échanges versés dans la valorisation des patrimoines culturels, entre autre.