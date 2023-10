Les travaillistes réunis en congrès à Liverpool ont promis lundi de "rebâtir" la Grande-Bretagne et d'apporter la sécurité et la responsabilité économique après le "chaos" des années de gouvernement conservateur, dans un pays marqué par la crise du coût de la vie. "Je vous fais cette promesse", le parti travailliste "restaurera la crédibilité économique" du pays et "augmentera le niveau de vie", a déclaré à la tribune du congrès Rachel Reeves, la plus haute responsable travailliste pour la politique économique, et qui deviendrait ministre des Finances si son parti remportait les prochaines élections législatives.

Les travaillistes bénéficient actuellement d'une confortable avance dans les sondages. "Nous sommes le parti de la discipline, avec la détermination et la vision pour rebâtir la Grande-Bretagne", a martelé Mme Reeves, insistant sur la promesse d'une "nouvelle ère de sécurité économique".

Fustigeant des années d'"austérité" sous gouvernement conservateur après la crise financière, et le référendum sur le Brexit "sans plan" qui s'est soldé par la sortie britannique de l'UE, la dirigeante travailliste a affirmé que son parti restaurerait la "solidité qui nous permet, en tant que société, de résister aux chocs mondiaux". Elle a assuré que le pire qui pourrait survenir pour l'économie, sont "cinq années supplémentaires de chaos des conservateurs", revenant également sur le "budget kamikaze" de l'ex-Première ministre Liz Truss.