Le bilan de l'agression sioniste contre Ghaza et la Cisjordanie s'élève à 704 martyrs et 3 900 blessés, selon l'agence palestinienne d'information Wafa. Un précédent bilan faisait état de 576 martyrs et près de 3000 blessés parmi les civils palestiniens, selon le dernier bilan provisoire.

Les hôpitaux de la bande de Ghaza, cités par Wafa, ont annoncé lundi après-midi que le nombre de martyrs, victimes de l'agression sioniste en cours pour le troisième jour s'élevait à 704 martyrs et que 3 900 blessés. Selon Wafa, ces chiffres ont été rendus publics dans un communiqué émanant des hôpitaux de la bande de Ghaza. En Cisjordanie. Les avions de chasse de l'occupation sioniste ont effectué de nouvelles frappes contre des cibles civiles dans la bande de Ghaza pour la troisième journée consécutive.

Ces avions ont bombardé l'hôpital ophtalmologique international dans la région de Tal al-Hawa et plusieurs maisons dans les villes de Beit Hanoun, Beit Lahia, Jabalia et la région d'Al-Faluja au nord de la bande de Ghaza, faisant des dizaines de martyrs et de blessés. Les avions ont également bombardé plusieurs appartements résidentiels à Bordj Al-Andalus, au nord du quartier d'Al-Nasr à Gaza, ainsi que plusieurs maisons à Al-Shuja'iya, Al-Tuffah, dans le camp d'Al-Shati et dans le quartier d'Al-Zaytoun, et plusieurs maisons dans les camps d'Al-Bureij, Al-Nuseirat et Al-Maghazi, ainsi que dans la ville de Deir Al-Balah, au centre de la bande de Ghaza, selon la même source.

Les frappes aériennes ont ciblé plusieurs maisons dans les gouvernorats de Khan Younes et de Rafah, au sud de la bande de Ghaza. Des centaines d'obus et de missiles ont été tirés le long de la frontière orientale de la bande de Ghaza, causant d'importantes destructions dans les zones ciblées. Pendant ce temps, des canonnières sionistes ont ciblé la route Al-Rashid, sur la côte de la bande de Ghaza.

Le règlement de la question palestinienne doit se faire sur la base d'une solution à deux Etats (Lavrov)

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a réaffirmé lundi que le règlement de la question palestinienne devait se faire sur la base d'une solution à deux Etats, soulignant que ce dossier ne pouvait plus attendre. "La Russie et tous les membres de la Ligue arabe doivent contribuer à mettre fin à l'effusion de sang et aux souffrances des civils en Palestine, il est possible d'y parvenir", a déclaré M. Lavrov dans une conférence de presse à l'occasion de la visite à Moscou du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit. Le chef de la diplomatie russe, cité par l'agence de presse Sputnik, a souligné que pour résoudre le conflit au Proche-Orient, il est nécessaire de "régler la question palestinienne sur la base d'une solution à deux Etats", affirmant que celle-ci est "la plus crédible".

"Le problème palestinien ne peut plus attendre", a-t-il insisté. "Nous sommes prêts à le faire avec les pays arabes et tous les autres pays qui veulent une paix durable au Moyen-Orient", a-t-il poursuivi.

"Nous avons averti à plu sieurs reprises que la politique extrémiste (de l'occupant sioniste) représente une bombe à retardement qui prive la région de stabilité", a regretté pour sa part le secrétaire général de la Ligue arabe, qui a appelé à trouver "une résolution juste au conflit" et à la création de "perspectives politiques".

Aboul Gheit a indiqué que la situation actuelle ne peut être isolée du contexte temporel, qui est la poursuite de l'occupation et l'empêchement du peuple palestinien d'établir son Etat indépendant aux frontières de 1967.

"L'obstruction de tout effort de paix, la poursuite de la colonisation et l'annexion des terres sans arrêt sont des facteurs qui ne peuvent être ignorés", a rappelé Aboul Gheit.

La résistance palestinienne a lancé samedi à l'aube, depuis la bande de Ghaza une opération baptisée "Déluge d'Al-Aqsa" en riposte aux crimes de l'occupation sioniste, de ses exactions à l'encontre du peuple palestinien et des assauts répétitifs contre la Mosquée d'Al-Aqsa.