Les forces d'élite de l'Armée nationale somalienne, soutenues par des partenaires internationaux, ont tué 20 éléments du groupe terroriste shebab lors d'une opération nocturne dans la région somalienne de Mudug (centre), ont annoncé lundi des responsables. Le ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme a indiqué que l'opération ciblait les shebab dans leurs zones de replis de la forêt de Shabellow.

"L'objectif des forces conjointes était de détruire les véhicules de combat utilisés par les terroristes, le matériel militaire, la nourriture et les médicaments, ainsi que de désactiver leur réseau, tout a été complètement détruit", a fait savoir le ministère dans un communiqué. Il a ajouté que les soldats avaient tué plus de 100 terroristes shebab la semaine dernière au cours de l'un des affrontements les plus meurtriers d'une campagne qui dure depuis un an et dont le but est de déloger les terroristes qui attaquent quasi quotidiennement les forces du gouvernement.

La campagne de reconquête du pays intervient après que Mogadiscio a demandé au Conseil de sécurité des Nations unies de reporter le retrait e n cours des troupes internationales de Somalie. En vertu du calendrier actuel, quelque 3.000 soldats de la Mission de transition de l'Union africaine en Somalie (ATMIS) devaient quitter le pays à la fin du mois de septembre dans le cadre d'un retrait progressif qui doit durer jusqu'en décembre 2024.