La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) de la République Démocratique du Congo a officiellement clôturé la période de réception des candidatures pour l'élection présidentielle prévue en décembre 2023, en conformité avec le calendrier électoral établi, ont rapporté lundi des médias.

La prochaine étape cruciale du processus électoral comporte plusieurs phases importantes. Tout d'abord, du 9 au 14 octobre 2023, les candidats auront la possibilité de retirer ou de substituer leurs dossiers de candidature à l'élection présidentielle. Ensuite, du 18 au 19 octobre 2023, l'Assemblée Plénière de la CENI délibérera sur les candidatures et publiera la liste provisoire des candidats à la présidence de la République. Cette liste provisoire fera l'objet de notifications aux candidats déclarés irrecevables, une étape prévue du 20 au 22 octobre 2023.

Du 23 octobre au 1er novembre 2023, les candidats auront la possibilité de déposer des recours en contestation des listes de candidatures à l'élection présidentielle devant la Cour constitutionnelle. Les arrêts de la Cour constitutionnelle seront notifiés à la CENI du 2 au 4 novembre 2023, et la CENI prendra en compte ces arrêts du 5 au 8 novembre 2023. La publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle, conformément à l'article 110 de la loi électorale, est prévue pour le 18 novembre 2023. Ces étapes marquent une phase cruciale du processus électoral en République Démocratique du Congo. Les candidats auront l'occasion de présenter leurs programmes et de solliciter le soutien des électeurs.

Un regain de violences fait fuir près de 85.000 personnes au Nord-Kivu (ONU)

A la suite d’une nouvelle escalade de violence depuis le début d’octobre à Masisi, près de 85.000 personnes ont dû fuir diverses localités de la province du Nord-Kivu, dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), s’est alarmée lundi l'ONU.

La situation humanitaire dans les territoires de Masisi et Rutshuru, au Nord-Kivu, connait une détérioration significative, avec la résurgence de violents affrontements entre groupes armés, indique lundi le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) dans son dernier rapport de situation humanitaire consacré à ce pays.

Selon l'agence onusienne, plus de 84.700 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile pour chercher refuge dans divers endroits, notamment Mweso, Nyanzale, Kitshanga, Kalemba, Pinga, Kibachiro, Kahira, Ngingwe, Kyatembe et d’autres localités situées dans le territoire de Masisi. Depuis la semaine dernière, des affrontements opposant les rebelles du M23 et des groupes armés locaux, dont des milices Wazalendo, sont signalés dans le Masisi.

Et depuis, au moins 20 civils ont été tués et plus de 30 autres bless és, selon OCHA qui cite des sources humanitaires locales.