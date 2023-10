Le ministère de l'Education nationale a arrêté le calendrier des vacances scolaires pour l'année 2023-2024, a indiqué lundi un communiqué du ministère.

Selon la même source, les vacances d'automne commenceront à partir du mardi 31 octobre (après-midi) pour s'achever le dimanche 5 novembre 2023 (matin), les vacances d’hiver débuteront le jeudi 21 décembre 2023 (après-midi) et s'achéveront le dimanche 7 janvier 2024 (matin), tandis que les vacances de printemps débuteront le jeudi 21 mars 2024 (après-midi) et s’achèveront le dimanche 7 avril 2024 (matin), et ce, dans toutes les régions du pays.

Concernant les vacances d'été, elles commenceront, pour les enseignants, le mardi 4 juillet 2024 (après-midi), à travers tout le territoire national.

Par ailleurs, les vacances d'été, pour le personnel administratif, auront lieu "après le parachèvement de toutes les opérations relatives à la fin de l'année scolaire, dont les réunions du conseil d'admission et d'orientation, l'annonce des résultats des examens officiels, la remise des différents documents aux élèves et toutes les opérations relatives à la rentrée scolaire".

Les vacances d'été ont été fixées, pour les 1ère et 2ème zones, à partir du jeudi 18 juillet 2024 (après-midi), alors qu'elles commenceront le jeudi 11 juillet 2024 (après-midi) pour la 3ème zone, précise le communiqué.