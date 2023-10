Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu une appel téléphonique de son frère le président de l'Etat de Palestine

occupée, M. Mahmoud Abbas, a indiqué lundi un communiqué de la Présidence de la République.

M. Abbas a informé le président de la République "des exactions graves commises par les forces de l'occupation contre le peuple palestinien dans la bande de Ghaza et en Cisjordanie", précise le communiqué.

Le Président Tebboune a réitéré au président palestinien "l'entière solidarité de l'Algérie, peuple et gouvernement, avec le peuple palestinien frère", soulignant que "ces développements rappellent à tous que la paix juste et globale en tant qu'option stratégique ne peut se concrétiser que par l'établissement d'un Etat palestinien indépendant souverain avec Al Qods comme capitale conformément à la légalité internationale et à l'initiative de paix arabe".

Pour sa part, le Président Abbas a exprimé au président de la République "ses vifs remerciements et sa considération pour la position de soutien ferme de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne juste", conclut le communiqué.