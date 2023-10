Les symptômes pouvant révéler un infarctus sont souvent méconnus des femmes. Plus que jamais, en cette période chamboulée, les femmes doivent rester attentives aux signes d'épuisement, d'essoufflement à l'effort et aux nausées.

Avec 75 000 décès par an en France, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez la femme. Et la période que l'on traverse, qui génère de fortes incertitudes et du stress, va avoir d'inévitables répercussions sur le coeur des femmes. "Une recrudescence d‘accidents cardiovasculaires est à craindre chez les femmes tant elles sont préoccupées par la gestion des conséquences de l’urgence sanitaire" alerte le Pr Claire Mounier-Vehier, cardiologue et chef du Service de médecine vasculaire et hypertension artérielle à l’Institut Cœur Poumon du CHRU de Lille.

C’est pourquoi un nouveau Fonds de dotation “Agir pour le cœur des femmes” dédié à la santé cardiovasculaire des femmes est lancé aujourd'hui dans le cadre de la Journée mondiale d’action pour la santé des femmes, pour aider les femmes à mieux faire face aux maladies cardiovasculaires et éviter les 200 décès par jour.

DES SYMPTÔMES ATYPIQUES CHEZ LA FEMME

"Les symptômes de l'infarctus chez la femme, plus atypiques, contribuent à une prise en charge trop tardive lors d'un infarctus" affirme le Pr Claire Mounier-Vehier, . "Ces signes avant-coureurs peuvent passer inaperçus et minorer l'alerte, sachant que les femmes ne sont pas suffisamment conscientes que l'accident coronaire peut les toucher. Elles ne vont pas gérer leur propre urgence et vont consulter ou appeler le 15 trop tard, ce qui peut entraîner des conséquences parfois fatales"."

Les symptômes "atypiques" qui doivent inciter les femmes à composer le 15 sont :

L'oppression thoracique Les difficultés à respirer Les palpitations Les nausées Une grande fatigue persistante L'épuisement à l'effort

COMMENT LE STRESS PEUT ENTRAÎNER UNE CRISE CARDIAQUE ?

Rappelons-le, les infarctus chez les femmes de moins de 50 ans ont triplé ces quinze dernières années et les maladies cardiovasculaires sont responsables d'un décès sur trois chez les femmes, devant les cancers, y compris le cancer du sein. Et le stress provoqué par cette longue période de confinement aura d'inévitables répercussions sur le muscle cardiaque.

En cas de stress trop élevé, l’amygdale (la zone du cerveau qui gère les émotions) extrêmement sollicitée, stimule à son tour la moelle osseuse qui provoque une augmentation des globules blancs et qui, elle-même, mène à l’inflammation artérielle. Cette inflammation peut se révéler fatale si les artères sont déjà en partie bouchées (l’athérosclérose) : quand les artères déjà abîmées doivent faire face à une inflammation, cela peut provoquer des lésions et libérer des caillots dans le sang qui à leur tour vont entraîner une crise cardiaque.

DES VIDÉOS POUR PRENDRE SOIN DE SON COEUR

Inciter les femmes à prendre soin de leur cœur et de leurs artères, c'est l'une des missions que la Fédération française de cardiologie s'est fixée afin d'améliorer le diagnostic et la prise en charge de l'infarctus chez les femmes.

Dans une première vidéo réalisée par Maïwenn la Fédération interpellait les femmes jeunes en leur rappelant que l'infarctus ne touche pas seulement les hommes mais qu'il peut aussi frapper les femmes jeunes.

Dans cette autre vidéo qui montre le désarroi de comédiennes lors d'un casting face à leur incapacité à jouer les symptômes d'un infarctus, la Fédération de cardiologie insiste sur les trois signes atypiques qui devraient alerter toutes les femmes et les pousser à consulter dès que possible.

Une étude récente a en effet montré qu'en cas d'infarctus, les femmes présentent par rapport aux hommes un risque réel d'être mal diagnostiquées en raison de l'absence de symptômes jugés plus "caractéristiques" comme la douleur dans le bras gauche ou au thorax.