Quatre cent vingt-deux (422) pêcheurs ont reçu leurs diplômes au terme d’une formation à la pêche traditionnelle durable organisée à Skikda, a-t-on appris dimanche du directeur de la Pêche et de l’aquaculture, Naïm Belaakri.

Ces pêcheurs ont été formés au sein d’ateliers de pêche traditionnelle durable supervisés par le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables en partenariat avec le ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques durant la période du 1er juin à fin août 2023, a précisé à l’APS le même responsable. La formation s’inscrit dans le cadre du projet de protection de l’environnement et la biodiversité du littoral algérien en coordination avec l’agence allemande de la coopération internationale, selon la même source.

Elle a été encadrée par 20 formateurs dont quatre de la wilaya de Skikda et a été axée sur les quatre thèmes de la pêche traditionnelle responsable, l’interaction entre les zones maritimes protégées et la pêche traditionnelle, la valorisation des produits de la pêche, l’aquaculture et la création de coopératives de pêche et d’aquaculture.

L’objectif de ces at eliers est de former une nouvelle génération de pêcheurs animés du souci écologique en vue d’exploiter les ressources halieutiques d’une manière durable, a ajouté Belaakri.

Au cours de la formation, les pêcheurs ont été invités à s’intéresser à des activités complémentaires à la pêche dont l’écotourisme et la valorisation des produits de la pêche pour diversifier leurs revenus, a souligné la même source.