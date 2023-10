L’indemnisation de plus de 3.400 agriculteurs affectés par les conditions climatiques inappropriées comme les inondations et les chutes de grêle devra débuter dans les prochains jours, a-t-on appris mercredi du directeur local de la Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA), Mohamed Bounaâdja.

L’opération d’indemnisation des agriculteurs dont les champs et récoltes ont été affectées au titre de la saison agricole 2022-2023 porte sur la dotation des agriculteurs concernés de semences et engrais remplaçant leurs pertes pour être utilisés au début de la saison agricole 2023-2024, a déclaré le même responsable à l’APS.

La CRMA d’Oum El Bouaghi a réceptionné 7.700 dossiers d’agriculteurs affectés de toute les communes de la wilaya, a fait savoir le même responsable. Il a dans ce cadre précisé que ces dossiers ont été transférés à la CRMA via la direction locale des services agricoles (DSA) en vue de les étudier par des experts et la constations et l’évaluation des dégâts subis par les agriculteurs sur le terrain.

Selon le même responsable, "le taux d’avancement de l’opération d’étude des dossiers et la constations et l’évaluation des dégâts ayant affecté les agriculteurs a atteint environ 70%".

Le début de l’indemnisation des agriculteurs et en particulier ceux prouvant qu’ils ont acheté les semences de la Coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) de la wilaya durant la saison agricole précédente, aura lieu après la validation des dossiers par la commission technique concernée relavant des services de la wilaya.