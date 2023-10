Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a souligné,

dimanche à Annaba, la nécessité de se concentrer sur "l’aspect fonctionnel" des

espaces de la mosquée Pôle (Kotb) devant être réalisée dans la commune d’El Bouni.

Lors d’une séance de travail consacrée à la présentation de ce projet, après la levée du gel, et à un débat autour des aspects liés à la conception architecturale de la mosquée en vue du lancement des travaux de construction, M. Belmehdi a appelé à "l’utilisation optimale" des espaces tels que la zone du minaret qui peut accueillir des locaux fonctionnels.

Il a également insisté sur le soin à apporter à l’esthétique de ce lieu du culte et sur l’exploitation rationnelle et durable de l’énergie et de l’eau qui reste une "option efficace" pour de tels "projets structurants dont la gestion doit être maîtrisée".

Le ministre a également souligné la nécessité de résorber le retard enregistré dans la réalisation de cette grande mosquée et de respecter le cachet islamique de son architecture. Il a souhaité, à ce propos, que soit revue la conception du mihrab qu i doit être, a-t-il souligné, "plus esthétique et plus élégant".

La mosquée Pôle, qui sera réalisée à El Bouni sur une superficie de 6.000 mètres carrés, pourra accueillir plus de 12.000 fidèles.

L’édifice sera doté d’un minaret de 70 mètres, d’une salle de conférence de 300 places, d’espaces culturels et commerciaux, d’un parking et de bureaux.

Ce projet a bénéficié d’un financement de 1 milliard de DA, tandis que le coût de sa réalisation est estimé à 6 milliards de DA, a-t-on rappelé lors de cette séance de travail organisée au siège de la wilaya d’Annaba.