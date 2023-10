Dix-sept opérateurs économiques, activant dans différents domaines d'investissement, participent à la première édition de la foire de la production et de l’exportation, ouverte dimanche au palais des expositions de la wilaya d’Ain Defla, en présence des autorités locales.

Cette manifestation économique, organisée par la direction locale du commerce et de la promotion des exportations et qui s’étalera du 8 au 10 du mois en cours, vise à valoriser les différents produits de la wilaya dans le domaine de l'industrie, a indiqué à l’APS, le chef de mission à cette même direction, Mohamed Benathmane.

Benathmane a ajouté que cet événement économique, placé sous le patronage du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, a aussi pour objectif d'"encourager l’exportation de la production locale, en facilitant les procédures en la matière et en orientant les opérateurs économiques".

Aussi, il est question lors de cette foire d’expliquer, avec l’implication des différents services de l’Etat à l’instar des Impôts, les services des Douanes et la chambre de commerce et d ’industrie, les démarches à l'exportation, a-t-il souligné.

De plus, cette manifestation, organisée en collaboration avec la chambre de commerce et d'industrie Zaccar, est une opportunité pour "valoriser" les potentialités industrielles de la wilaya, comme elle permet au grand public et aux professionnels de mieux connaître les entreprises locales, a fait savoir le même responsable.