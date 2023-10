L'UEFA devrait attribuer mardi l'édition 2028 de l'Euro au Royaume-Uni et à l'Irlande pour succéder à l'Allemagne, et celle de 2032 au duo formé par l'Italie et la Turquie.

Comme à chaque désignation, l'exécutif de l'instance européenne se réunira à huis clos au siège de l'organisation, sur les rives du lac Léman, à Nyon (Suisse), avant une double décision et une brève cérémonie attendues à la mi-journée.

Mais les délégations peuvent arriver sereines, puisqu'elles sont seules en lice, confirmation d'une double tendance autour des grands événements sportifs: la raréfaction des candidatures face aux investissements requis et le regroupement entre pays intéressés après de longues tractations en coulisses, tuant tout suspense final.

La meilleure illustration est l'accord inédit annoncé par la Fédération internationale (Fifa) mercredi dernier pour le Mondial-2030 prévoyant les trois premiers matches en Argentine, Uruguay et au Paraguay -initialement candidats aux côtés du Chili.

Italie et Turquie, en choisissant d'unir leurs forces cet été, semblent également certaines d'être désignées, même si l'UEFA devra pour cela modifie r son règlement -qui réservait encore fin 2021 les organisations conjointes de phases finales "aux pays voisins".