Le réseau bancaire de la wilaya de Chlef a été renforcé par l'ouverture d’une nouvelle agence d’Al Salam Bank-Algeria à la cité "Amara" du nouveau pôle urbain Ben Souna, entrée en service, dimanche, en présence du Directeur général (DG) de la banque, Nasser Haider, d’hommes d'affaires et d’investisseurs locaux.

Il s'agit de la 24e agence d’Al Salam-Bank ouverte à travers le territoire national, dans le cadre de "la stratégie de la banque visant son expansion et positionnement à travers les plus importantes régions et sites d'activité économique en Algérie et la wilaya de Chlef en fait partie étant réputée pour sa dynamique commerciale et la diversité de son activité économique", a indiqué à l'APS M. Haider, en marge de la cérémonie d'inauguration.

Il a rappelé que la banque Al-Salam propose des prestations conformes aux préceptes de la Chariâ islamique, afin d’accélérer l'inclusion financière, recueillir l'épargne à travers les comptes courants et les comptes d'investissement, et financer les activités économiques, en termes de capital et d’approvisionnement en matières premières, pièces de rechange et marchandise s.

Cette banque assure, également, plusieurs offres en matière d’épargne, au profit de tous les membres de la famille, en leur proposant les livrets d’investissement "Omniati"," Hadiyati", "Omrati" et "Siyahati ", en plus du livret "Dirassati" , destiné aux étudiants, en guise de "contribution au processus national de développement durable, global et équilibré, et afin de garantir des services diversifiés à ses différents clients", a souligné le même responsable.

Après avoir effectué une visite des différents services de cette nouvelle agence, le DG d’Al Salam Bank-Algeria a recommandé aux employés d’œuvrer à "assurer les meilleures prestations, pour être à la hauteur des aspirations des clients et satisfaire leurs exigences".