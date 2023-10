Plus de 32.000 stagiaires et apprentis ont rejoint, dimanche, les établissements de formation au niveau de la wilaya d'Alger, à l'occasion de la rentrée professionnelle 2023-2024, a affirmé le Directeur de la Formation et de l'Enseignement professionnels de la wilaya, Abdelkader Touil.

Présidant la cérémonie de la rentrée professionnelle au niveau de la wilaya d'Alger au centre de la formation professionnelle spécialisé d'El Harrach, M. Touil, accompagné du wali de la wilaya d'Alger, Mohamed Abdennour Rabhi, a affirmé que " plus de 32.000 nouveaux stagiaires et apprentis ont rejoint la formation professionnelle, ce qui porte le nombre total à 70.000 stagiaires répartis sur 66 établissements de formation au niveau de la wilaya". Dans ce contexte, le Directeur a souligné que le programme de la formation professionnelle comprend 247 spécialités dans les divers modes de formation, à l'instar de la formation en présentiel et la formation par apprentissage.

Le même responsable a révélé qu'au niveau de la wilaya d'Alger, 10 nouvelles spécialités on t été introduites dans la formation diplômante, "dont le dessalement de l'eau de mer", "l'installation de la fibre optique" et "l'entretien des motocycles", ainsi que d'autres spécialités liées aux métiers de la restauration, de l'hôtellerie, de l'agriculture et de la maintenance industrielle.

M. Touil a, également, fait état de l'introduction de 34 autres spécialités à la formation qualifiante, dont "la gravure sur marbre" et "la fabrication de céramique (spécialité Zellidj)", ajoutant que la Direction de la formation professionnelle de la wilaya d'Alger avait consacré cette session de formation à "la valorisation de la filière Entretien des véhicules, tous types confondus, vu son importance".

Plusieurs accords de partenariat ont été signés avec des opérateurs économiques, pour diversifier la formation dans plusieurs domaines répondant aux exigences de l'économie nationale et aux besoins du marché de l'emploi, a-t-il ajouté. Dans le même contexte, il a souligné que ce partenariat visait, notamment, à identifier les nouveaux métiers et à mettre à jour les programmes de formation professionnelle, à travers l'introduction des technologies modernes et la coordination de la coopération dans le domaine de l'ingénierie pédagogique, outre le développement du mode de formation par apprentissage.

Po ur rappel, cette cérémonie s'est déroulée en présence de représentants de certains secteurs, instances nationales, et corps de sécurité.