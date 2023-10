Une centaine d’exposants, algériens et étrangers, prennent part au 20e Salon international de l'immobilier, du bâtiment, de l'habitat et des travaux publics "Batiwest 2023", ouvert dimanche au Centre des conventions d’Oran Mohamed-Benahmed (CCO).

Le Salon réunira, cinq jours durant, des sociétés nationales et étrangères, notamment de Pologne (invité d'honneur), d’Espagne, Chine et Turquie, outre des établissements bancaires spécialisés dans le domaine de l'habitat, des établissements relevant du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels et des représentants du Conseil du renouveau économique algérien (Crea).

Le commissaire du Salon, Zobeir Ouali, a souligné dans une déclaration à la presse que cette manifestation économique constitue un espace de rencontres, d'échange d’expériences entre différents professionnels dans le secteur de l'immobilier et de l'habitat, et une opportunité pour tisser des relations de partenariat avec des sociétés étrangères participantes.

Plus de 40% des exposants sont des sociétés nouvellement c réées, spécialisées dans la production de matériaux de construction, qui ambitionnent de commercialiser leurs produits dans l’Ouest et le Sud-ouest du pays, a-t-on indiqué. Il est prévu, en marge de ce Salon, devenu une tradition annuelle à Oran, la tenue de réunions bilatérales entre des opérateurs économiques algériens et leurs homologues de Pologne, en vue d’encourager le partenariat, et l’animation de conférences sur les secteurs du bâtiment, de l'habitat et des énergies renouvelables en Algérie.