Le ministre de l’Hydraulique, Taha Derbal, a chargé, dimanche après-midi à Khenchela, les responsables de l’Agence nationale des ressources hydraulique (ANRH) de faciliter et de simplifier les démarches liées à l'octroi des autorisations de fonçage de puits artésiens destinés à l’irrigation agricole.

M. Derbal, qui venait de donner le coup d’envoi des travaux de réalisation d’une station d’épuration des eaux usées (STEP) dans la commune de Chechar, dans le cadre d’une visite d’inspection et de travail dans la wilaya de Khenchela, a souligné "la nécessité d’augmenter le nombre d’autorisations de fonçage de puits, à Khenchela, mais également dans d’autres wilayas dont les revenus dépendent de la production agricole".

A condition, a-t-il ajouté, que le forage des puits en question "ne soit pas en conflit avec les données techniques propres aux zones concernées par le fonçage". Le ministre a souligné que la STEP de Chechar qui s’inscrit dans le cadre du programme complémentaire de développement décidé par le président de la République, M. Abd elmadjid Tebboune au profit de la wilaya de Khenchela, doit être réalisée "selon les technologies permettant l’utilisation de l’eau épurée dans le domaine agricole, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du secteur visant à fournir de l’eau aux secteurs agricole et industriel". M. Derbal a également fait part de la nécessité d’ouvrir une annexe de l’ANRH à Khenchela "dans un délai maximum d’un mois" afin de traiter, "dans les plus brefs délais", les dossiers de demandes d’autorisations de forage de puits et ce, a-t-il précisé, afin de "mettre fin au problème de l’attente dont souffraient les agriculteurs en raison du traitement des dossiers au niveau régional".

Le ministre de l’Hydraulique a souligné, dans une déclaration à la presse, sur le site du barrage de Babar, que le problème des perturbations dans l’alimentation en eau potable sera "prochainement résolu", dans la wilaya de Khenchela, après les travaux de réhabilitation de la conduite reliant la station de pompage de la commune d’Ain Kercha (Oum El Bouaghi) au barrage de Koudiat Medouar, à Batna, cet ouvrage hydraulique alimentant en eau potable la majorité des communes de la wilaya de Khenchela. M. Derbal a ajouté, in situ, après avoir écouté les préoccupations des citoyens, que son département étudiait actuellement la pos sibilité de fournir des ressources en eau, conventionnelles ou non conventionnelles, supplémentaires pour répondre à la demande croissante en eau d’irrigation dans la wilaya de Khenchela qui, a-t-il souligné, connaît "un saut qualitatif dans le domaine de la production agricole".

Il a chargé, à ce propos, le directeur de wilaya des ressources en eau, de préparer des fiches techniques pour la construction de retenues d’eau dans les différentes communes de la wilaya et d’entamer l’inscription de projets de réhabilitation d’anciennes retenues à financer par le Fonds national de l’eau. Lors de l’inspection du projet de réalisation de la STEP de Babar, le ministre a donné des instructions à l’effet d’exercer "un suivi scrupuleux et attentif" du projet et d’accélérer le rythme des travaux, en tenant compte des normes de qualité.

Il a demandé, dans ce contexte, à payer régulièrement les travaux des entreprises afin de les encourager à respecter les délais contractuels. Inspectant le projet de dévasement du barrage de Foum El Gaïs, dans la commune de Kaïs, le ministre a indiqué que l’objectif de ces travaux est d’augmenter la capacité de stockage de ce barrage, "en particulier pendant cette période qui requiert l’exploitation de chaque goutte d’eau", sachant que la vase constitue, selon lui, "le pr emier ennemi des barrages".

Soulignant, dans ce contexte, les efforts déployés par son département ministériel pour traiter le phénomène d’envasement des ouvrages hydrauliques et d’en réduire les effets, M. Derbal a instruit le directeur de l’Agence nationale des barrages et transferts (ANBT) d’avoir à utiliser toutes les techniques appropriées pour poursuivre le travail de dévasement du barrage afin de le remettre en service dans les meilleurs délais.

Le ministre de l’Hydraulique s’était auparavant rendu au barrage de Babar, qui alimente 6 communes en eau potable et d’irrigation, dont il s’est enquis du fonctionnement, avant de souligner l’importance de cet ouvrage en matière d’alimentation des populations en eau potable.