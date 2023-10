Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a annoncé, dimanche depuis le Centre de Recherche Scientifique et Technique sur les Régions Arides (CRSTRA) de Biskra, l’introduction de l’anglais technique dans les programmes de formation professionnelle.

Le ministre, qui présidait par visioconférence la cérémonie officielle de rentrée de la session d’octobre 2023 du secteur, a précisé que l’introduction de la langue anglaise avait pour objectif d’améliorer le niveau et les compétences des stagiaires, et de préparer la main-d’œuvre algérienne aux besoins des entreprises étrangères investissant dans le pays.

M. Merabi, accompagné du président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, et des autorités locales, a souligné que dans le cadre de cet effort, un guide technique et pédagogique en anglais technique pour les apprenants des différentes filières professionnelles a été préparé pour 80 % des spécialités dispensées.

Le ministre a ajouté qu’une cellule nationale a été créée pour soutenir l’enseignement progressif de l’anglais au profit des en seignants et des stagiaires du secteur selon un calendrier qui sera préparé à cet effet et qui sera soutenu par des cellules de coordination au niveau des wilayas.

Il a souligné que le plan du secteur, qui s’inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement visant à réaliser le décollage économique, repose sur trois axes principaux, à savoir l’amélioration de la qualité de la formation, la promotion de l’enseignement professionnel et l’adaptation des formations à l’environnement économique, outre la numérisation du secteur, en particulier des aspects pédagogiques, administratifs et financiers.

Le ministre a également salué les efforts déployés dans le cadre de la préparation de la rentrée de la formation professionnelle, une rentrée qu’il a qualifiée de "rentrée numérique par excellence" au regard des indicateurs fournis par les directions de wilayas du secteur via la plateforme numérique.

Lors de la présentation de la nouvelle rentrée du secteur, il a révélé que les offres de formation s’élèvent, au cours de cette session, à plus de 415.000 places pédagogiques au niveau national, soit une augmentation de 20 % par rapport à la session de septembre 2022, où les filières industrielles arrivaient en tête des offres de formation, avec près de 20 %, suivies des filières liées à la restauration , à l’hôtellerie et au tourisme avec plus de 14 % de l’offre totale de formation.

Le ministre de la Formation et de l’enseignement professionnels, arrivé samedi dans la wilaya de Biskra pour une visite de travail, a eu à inspecter plusieurs structures de son secteur où il a été notamment informé de la réalité de l’apprentissage dans les établissements de formation.

M. Merabi devait poursuivre sa visite en présidant des cérémonies de signature de conventions de partenariat entre la direction de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels et des opérateurs économiques.