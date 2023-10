Les autorités locales de la wilaya d’Ain Defla ont commémoré, dimanche le 66e

anniversaire de la mort du héros de la bataille d’Alger, Ali Ammar, connu sous

le nom d’Ali La pointe, tombé en martyr le 8 octobre 1957.

Les activités commémoratives de la mort d'Ali la pointe ont débuté au niveau de la place "Ali Ammar" dans la ville de Miliana, en présence du wali, Abdelghani Filali qui, accompagné des autorités locales civiles et militaires, a déposé une gerbe de fleur au pied de la statue du martyr.

Au théâtre communal Mahfoud-Touahri où la commémoration s’est poursuivie, le moudjahid Adjadj Abdellah, chef de la Kasma de Miliana, a mis l’accent sur la "bravoure et le dévouement du martyr-symbole qui a fait l’histoire du pays". Il a ajouté, à l’occasion, que la nouvelle génération a le devoir de préserver "l’héritage laissé par les martyrs", appelant également à "sauvegarder l’histoire de la glorieuse guerre de libération". Plusieurs activités culturelles et sportives ont été organisées lors de cette commémoration, à l’instar d’une exhibition de boxe et une pièce de théâtre, en plus d’une exposition de photos qui a eu lieu au niveau de la place Ali Ammar.

Pour rappel, le digne fils de la ville de Miliana, Ali la Pointe, était tombé au champ d’honneur à la Casbah d’Alger aux côtés de "P'tit Omar", de son vrai nom Omar Yacef, Hassiba Ben Bouali et Mohamed Bouhamidi, le 8 octobre 1957.