Le groupe chinois télécommunications Huawei a obtenu plus de 120.000 brevets autorisés dans le monde entier, a annoncé mardi l'entreprise lors d'un forum sur la propriété intellectuelle.

L'entreprise a attribué ce résultat à son engagement à long terme dans la recherche et le développement.

Ces dix dernières années, ses dépenses cumulées en recherche et développement ont atteint 977,3 milliards de yuans (environ 136 milliards de dollars), a déclaré Wang Jianfeng, chef du département des affaires publiques et gouvernementales, lors de la 12e conférence annuelle sur la propriété intellectuelle de Chine qui se tient à Jinan, capitale de la province chinoise du Shandong (est).

"Pour la seule année 2022, malgré un environnement extérieur difficile, les investissements en recherche et développement de Huawei ont atteint 161,5 milliards de yuans, représentant un quart de son chiffre d'affaires", a déclaré M. Wang, notant que Huawei occupe la quatrième place des entreprises technologiques mondiales en matière de dépenses en recherche et développement. L'entreprise aime également partager ses innovations avec le monde. Selon M. Wang, Huawei a été le plus grand contributeur d'open-source en Asie, plusieurs de ses projets de systèmes d'exploitation bénéficiant à des milliers de développeurs et d'utilisateurs.