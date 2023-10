Le Théâtre régional Abdelmalek-Bouguermouh de Bejaia (TRB) rouvrira ses portes, jeudi prochain, après une fermeture qui aura duré près de quatre ans, induite par la crise sanitaire de la Covid-19 (en 2019) et le séisme qui a frappé la ville en mars 2021 et durant lequel sa structure a subi plusieurs dommages, a-t-on appris dimanche auprès de la direction de l'établissement.

Selon la directrice du Théâtre, la comédienne Nidal El Djazairi, cette réouverture intervient au prix d’une vigoureuse opération de rénovation pour la réparation des dégâts causés par le séisme de 2021, d’embellissement et de mise aux normes du bâtiment.

Ainsi, outre le colmatage des fissures apparues après la grande secousse, les travaux ont porté sur la réparation de toute l’étanchéité, la réfection des peintures et la réhabilitation de toutes les terrasses et espaces libres, transformés désormais en lieux de détente et de rencontre, avec à la clé un investissement, exclusivement du ministère de tutelle de l’ordre de 40 millions de DA, a-t-elle expliqué.

Mme El Djazairi, visiblement réjouie par le résultat de cette opéra tion, n’a pas manqué de s’engager pleinement pour la suite, notamment, pour faire retrouver à l’établissement tout son éclat originel, particulièrement en termes d’animation et de création scénique, avec l’objectif évident et lancinant de "re-fidéliser" le public.

Elle a annoncé, à ce titre, être porteuse d’un vrai projet artistique dont la mise en œuvre interviendra à l’occasion de la réouverture solennelle du théâtre, jeudi prochain.

Ainsi, outre un défilé de costumes anciens de théâtre et un vernissage dans le hall, il est prévu une nouvelle représentation théâtrale, sans dramaturgie précise, mais filée en flash évocateur, retraçant toute la production scénique depuis 1987, coïncidant avec l’arrivée du dramaturge et homme de théâtre Abdelmalek Bouguermouh à Bejaia jusqu'à aujourd’hui.

La pièce célébrera, spécialement la création et le talent des responsables et producteurs qui se sont succédé à la tête de l’établissement, dont Ahmed Khoudi, Mohamed Fellag, Azzedine Medjoubi et Omar Fetmouche.

"C’est une fresque filée par un montage des pièces qu’ils ont produites", a expliqué la directrice du TRB, indiquant, à l’occasion, qu’une autre production est en chantier.

"Mouhoub Latrèche, un des illustres comédiens du théâtre, est à l’œuvre dans le montage d’une nouvelle pièce, dont la générale es t prévue incessamment", a-t-elle dit.

Le Théâtre régional Abdelmalek-Bouguermouh, construit en 1936, est le monument culturel phare de la wilaya de Bejaia, ou pas moins de 30 pièces ont été produites et jouées, dont quelques-unes ont connu un succès fulgurant.

Ainsi en est le cas de "Sin-n-ni" de Mouhoub Latrèche, primée au Festival national du théâtre professionnel à Annaba (1993), "Lahouinta" de Azzedine Medjoubi, ayant remporté le prix spécial au Festival international de Carthage (Tunisie-1995), "Babor l’Australie" de Fellag (1991) et tant d’autres.