Au moins 508 Palestiniens sont tombés en martyrs et 2800 autres blessés, dans l'agression sioniste en cours contre la bande de Ghaza et la Cisjordanie occupés, a rapporté l'agence de presse palestinienne (Wafa) citant des sources médicales.

"Au moins 493 martyrs et 2.751 blessés ont été signalés dans la bande de Ghaza, tandis que 15 martyrs dont deux enfants et environ 80 blessés ont été enregistrés en Cisjordanie", a souligné Wafa. L'agression sioniste contre Ghaza se poursuit pour la troisième journée consécutive, faisant encore plus de morts et de victimes parmi les civils innocents.

La résistance palestinienne a lancé samedi à l'aube, depuis la bande de Ghaza une opération baptisée " Déluge d'Al-Aqsa" en riposte aux crimes de l'occupation sioniste et de ses exactions à l'encontre du peuple palestinien et de ses assauts répétitifs contre la Mosquée d'Al-Aqsa.