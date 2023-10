Deux (2) personnes sont décédées et une autre a été blessée dimanche dans un accident de la circulation, survenu sur la RN 78, à proximité du village de Meloul relevant de la commune de Guellal (Sud de Sétif), a-t-on appris auprès des services de la Protection civile .

Le chargé de l'information et de la communication de ce corps constitué, le commandant, Ahmed Laâmamra a déclaré à l’APS que l’accident qui s’est produit vers 11h11, est une collision entre deux (2) véhicules de tourisme qui a provoqué le décès d’un conducteur et son accompagnateur, âgés de 20 et 22 ans, tandis qu’une autre personne âgée de 27 ans a été blessée.

Boumerdes: 25 blessés dans le dérapage d'un bus de transport de voyageurs sur l'autoroute Est-ouest

Vingt-cinq (25) personnes ont été atteintes de blessures plus ou moins graves, dimanche, suite au dérapage suivi de renversement d’un bus de transport de voyageurs sur l'axe de l’autoroute Est-ouest traversant la commune de Khemis El Khechna, à l'Ouest de Boumerdes, a-t-on appris de la protection civile de la wilaya. L'accident s'est produit à l’aube, aux environs de 4h, au niveau de l’échangeur de Zeralda, traversant la commune de Khemis El Khechna, en faisant 25 victimes atteintes de blessures de divers degrés, a indiqué à l’APS, le chargé de la cellule de communication auprès de ce corps constitué, le lieutenant Hocine Bouchachia.

Le bus transportait des voyageurs d’Annaba vers Mostaganem, a-t-on ajouté, soulignant que les 25 blessés, tous des passagers du bus, ont été secourus sur place par les éléments de l'unité secondaire de la protection civile de Khemis El Khechna, appuyés ceux de l'unité principale de Boumerdes.

Après avoir reçu les premiers soins, ils ont été évacués vers l'hôpital de Rouiba, où ils ont été pris en charge, a-t-on noté.

La route a été ens uite dégagée ce qui a permis le rétablissement du trafic, qui était interrompu suite à cet accident, a conclu le même responsable.