Le sélectionneur de l'équipe nationale de football Djamel Belmadi a estimé dimanche à Alger que les deux matchs amicaux contre le Cap Vert, le jeudi 12 octobre au stade du Chahid Hamlaoui de Constantine (20h00), et l’Egypte le lundi 16 octobre au stade Hazaa-Bin-Zayed d’Al-Aïn (Emirats Arabes Unis/ 20h00, 17h00 heure algérienne), "constitueront de "véritables oppositions qui peuvent apporter beaucoup d'enseignements".

"Ces deux sélections ont été choisies par rapport à leur style de jeu, notamment l'équipe du Cap Vert dont le jeu ressemble à celui du Mozambique.

Nous allons faire preuve de beaucoup de concentration et de volonté à contrer cette sélection.

Concernant la sélection égyptienne, c'est une équipe qui figure au top 10 africain.

C'est une belle affiche et un derby de qualité, surtout qu'ils (les Egyptiens, ndlr) évolueront avec l'ensemble de leur effectif qui est très riche avec des qualités individuelles non négligeables.", a déclaré Belmadi lors d'une conférence de presse tenue au Centre technique national de Sidi Mou ssa (Alger).

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football Djamel Belmadi avait dévoilé vendredi une liste de 25 joueurs en vue des deux matchs amicaux.

Cette liste est marquée par la première convocation des deux attaquants : Amine Gouiri (Stade Rennais/ France) et Mohamed Bachir Belloumi (Farense SC/ Portugal) et le retour d'Islam Slimani.

"La convocation d'Islam Slimani est légitime parce que j'estime que ce joueur est toujours capable de marquer des buts à travers son expérience, notamment dans son poste initial d'avant-centre.

C'est en fonction des besoins tactiques que je convoque les joueurs.

J'ai vu évoluer Belamri et Belaïli (MC Alger) et je sais qu'ils sont capables de revenir dans le groupe.

Ils ont toujours cette envie de donner le meilleur d'eux-mêmes au sein de la sélection nationale.", a-t-il précisé.

Concernant la première convocation d'Amine Gouiri (Stade Rennais/ France), le sélectionneur national a indiqué qu"'il est dans une phase de construction d'une équipe nationale et à partir de là, j'ai envie d'essayer tous les joueurs qui peuvent donner un plus pour la sélection. Le niveau technique de Gouiri parle de lui et ce n'est une surprise pour personne.

Les contacts avec ce joueur ont été entrepris il y a bien longtemps.

Je vous ai toujours dit qu'il ne fallait pas s e précipiter par rapport à son convocation en équipe nationale.

c'est un long processus qui a porté finalement ses fruits".

Pour le milieu de terrain du Milan AC, Yacine adli, "le changement de sa nationalité sportive sera effectif à partir de la volonté du joueur.

C'est à lui d'exprimer cette volonté à porter le maillot algérien", a révélé Belmadi.

Les Verts entameront leur stage de préparation ce lundi avant d'affronter jeudi prochain le Cap Vert, puis l’Egypte le lundi 16 octobre au stade Hazaa-Bin-Zayed d’Al-Aïn (Emirats Arabes Unis/ 20h00, 17h00 heure algérienne).