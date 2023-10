Plus de 19.000 professionnels et techniciens administratifs du secteur de la santé

bénéficieront de sessions de formation qui s'étalent jusqu'à la fin de l'année en cours

et seront "systématiquement" renouvelées début 2024, a indiqué dimanche un

communiqué du ministère de la Santé.

"Ces formations s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de coopération et de partenariat, conclue le 25 octobre 2022, entre le ministère de la Santé et celui de la Formation et de l'Enseignement professionnels, visant à développer les qualifications professionnelles et à renforcer les compétences des personnels du secteur de la santé à travers un programme à mettre en œuvre au niveau local", précise le communiqué.

Les deux ministères ont entamé la mise en œuvre des clauses de cette convention, à travers la signature "d'une instruction interministérielle définissant les modalités pratiques d'application du contenu de ladite convention et un travail collaboratif entre les établissements du secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels et de ceux relevant de la santé", ajoute la même source.

Par ailleurs, les programmes de formation ont été conçus et élaborés par des experts et des enseignants spécialisés dans les métiers proposés à la formation. Ces programmes seront validés au cours des prochaines sessions de formation prévues en octobre en cours, dans des domaines liés aux techniques de nettoyage en milieu hospitalier, à la préservation de l'hygiène et de la santé, à la maintenance du matériel biomédical, à la cuisine et à la restauration hospitalières, à l'accueil dans les établissements de santé et au secrétariat administratif, ainsi qu'à l'utilisation des logiciels bureautiques. Pour ce faire, note le communiqué, "les ressources financières nécessaires ont été allouées pour couvrir les coûts liés à la mise en œuvre des clauses de la convention".