La 14e édition du festival culturel local du théâtre professionnel s’est ouverte samedi soir à Guelma pour se poursuivre jusqu’au 11 octobre. La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a souligné dans un message lu en son nom par son représentant personnel, Smail Inzaren, que le secteur de la culture travaille conformément à la volonté du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de "mettre les gens du théâtre dans des conditions favorables, à même de leur permettre d’exercer leur art dans des conditions adéquates, favorisant leur créativité artistique".

Le festival culturel local du théâtre professionnel, qui souffle aujourd’hui sa 14ème bougie, représente aujourd’hui un "événement culturel important, méritant toute la considération, d’autant que ses objectifs rejoignent la politique du secteur de la culture et des arts", a encore indiqué la ministre de la Culture et des Arts dans son message.

Mme Mouloudji a également salué le fait que cette édition soit dédiée au regretté artiste de théâtre Mohamed-Larbi Bahloul, un enfant de Guelma, décédé l’année dernière.

Cet hommage posthume dé montre, quelque part, que le 4ème art, "tel le phénix, ne meurt jamais tant que coulera dans ses veines le sang de ceux qui l’ont aimé et servi", a-t-elle écrit en substance.

Pour sa part, le wali de Guelma, Mme Houria Aggoun, a évoqué dans une allocution prononcée à cette occasion, les efforts déployés par les services de l’Etat pour lancer différents projets de structures culturelles locales, afin de créer des conditions appropriées pour le travail des artistes, mettant, à ce propos, l’accent sur la relance du projet de restauration du théâtre régional Mahmoud Triki.

S’agissant des aspects organisationnels de cette édition, le commissaire du festival, Abdelhalim Rahmouni, a indiqué, de son côté, que la compétition officielle, qui débutera demain (dimanche), sera marquée par la présentation de 7 pièces représentant des œuvres produites et réalisées par des coopératives et des associations théâtrales activant dans les wilayas de Boumerdès, Tizi Ouzou, Jijel, Annaba et Bordj Bou Arreridj. Il a ajouté que les spectacles de la compétition officielle seront abrités par la Maison de jeunes Mohamedi Youcef et la Maison de la culture Abdelmadjid Chafaï en raison des travaux de restauration qui sont toujours en cours au théâtre régional Mahmoud Triki.

M. Rahmouni a également indiqué que le jury qui é valuera les œuvres et les performances artistiques, lors de la compétition officielle, sera composé du grand comédien Antar Hellal, président du jury, entouré de Nabila Brahim Zaidi, Ali Djebara et Djamel Chadli, en tant que membres. Faisant part de l’institution, "pour la première fois" d’un prix spécial du public, il a également rappelé que la pièce qui remportera le premier prix sera directement qualifiée pour participer à la prochaine édition du Festival national de théâtre professionnel, à Alger.

La cérémonie d’ouverture de cette édition a été marquée par un hommage à plusieurs personnalités artistiques, locales et nationales, et par la projection d’un film documentaire retraçant le parcours artistique du regretté Mohamed-Larbi Bahloul, entrecoupé de la lecture de quelques-unes de ses répliques sur scène.

La compétition officielle de l’édition donnera lieu, dès dimanche, à la présentation, à la Maison de jeunes Mohamedi-Youcef, des pièces « El Djebbana » (le cimetière), œuvre de l’Association Créateurs sans frontières, d’Annaba, et « El Tha’r » (la vengeance) de l’association Ath Anane de Beni Zmenzer (Tizi Ouzou).