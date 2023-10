L'Algérie a condamné avec fermeté l'attaque terroriste qui a ciblé, jeudi, une cérémonie de sortie de promotion d'élèves officiers de l’Académie militaire de Homs, en Syrie, ayant fait des dizaines de morts parmi les civils et les élèves officiers, indique vendredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"L'Algérie condamne avec fermeté l'attaque terroriste qui a ciblé, jeudi, la cérémonie de sortie de promotion d'élèves officiers de l'Académie militaire de Homs, en République arabe syrienne, ayant fait des dizaines de morts et de blessés parmi les civils et les élèves officiers", précise le communiqué.

"En ces douloureuses circonstances, l'Algérie présente ses condoléances et son soutien aux familles des victimes et aux blessés, et réaffirme son entière solidarité au gouvernement syrien, se disant convaincue que le peuple syrien frère, fortement résilient de par les douloureuses épreuves qu'il a traversées, sera en mesure, grâce à son unité, de relever les défis importants imposés par le fléau du terrorisme", conclut le communiqué.

La Chine condamne l'attaque

La Chine a condamné l'attaque terroriste perpétrée jeudi dernier contre une académie militaire commise à Homs, en Syrie, a déclaré samedi un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Le porte-parole cité par l'agence de presse Chine-Nouvelle, a eu ces propos en réponse à une question sur l'attaque au drone qui a causé plus de 80 morts et plus de 200 blessés à Homs. Il a déclaré que la Chine s'"oppose fermement à toutes formes d'actes terroristes violents".

"Nous condamnons l'attaque, déplorons les victimes et exprimons notre compassion aux blessés et aux familles des victimes", a ajouté le porte-parole.

L'attaque contre une cérémonie de promotion d'officiers à Homs, qui a fait 89 morts et environ 277 blessés, selon un bilan donné par l'agence de presse syrienne, Sana, a été imputée à des organisations terroristes par l'armée syrienne. L'attaque a été menée "à l'aide de drones chargés d'explosifs", selon l'armée.