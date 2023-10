Le Bénin disposerait à l'horizon 2030 d'une capacité totale installée d'au moins 300 mégawatts en énergie solaire photovoltaïque, a déclaré samedi à Cotonou le ministre béninois de l'Energie, de l'Eau et des Mines, Samou Adambi. M. Adambi intervenait lors de la 15e réunion des ministres en charge de l'énergie des pays membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et a affirmé par la même occasion l'engagement et la détermination de son pays dans le chemin de la transition énergétique.

Face aux difficultés récurrentes relatives à l'accès à l'électricité, le gouvernement béninois s'est très tôt engagé dans la sécurisation de l'approvisionnement en électricité du pays, a rappelé le ministre. Outre la centrale thermique de 127 mégawatts de Maria-Gléta et la centrale solaire de 25 mégawatts d'Illoulofin, qui ont été déjà mises en service, le Bénin envisage d'installer des centrales thermiques, des centrales solaires photovoltaïques et des centrales hydrauliques dans plusieurs régions du pays, a précisé M. Adambi.

Le Bénin travaille résolument à jouer sa partition da ns l'intégration régionale du secteur de l'électricité, tout en mettant un accent particulier sur son autonomie énergétique, a souligné le ministre.