Deux personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été blessées suite à une collision entre un véhicule de tourisme et un camion remorque, survenue dimanche à l’entrée de la commune d’Ain Abid, dans la wilaya de Constantine, a-t-on appris auprès de la direction de la Protection civile (DCP).

L’accident s’est produit vers 5h 37 sur la route nationale (RN) 20 reliant les wilayas de Constantine et de Guelma, plus exactement à proximité de la station de services d’Ain Abid, a indiqué à l’APS le responsable de la cellule d’information et de communication de la DPC, le commandant Abderrahmane Lagraâ, précisant que l’accident a causé la mort sur place de deux personnes de sexes masculin, âgées de 40 ans.

Trois (3) autres personnes dont une femme, âgées entre 18 et 26 ans, ont été blessées, lors de cet accident, a ajouté la même source.

Les dépouilles des personnes décédées ont été acheminées vers la morgue de l’établissement public hospitalier (EPH) Mohamed Boudiaf de la commune d’El Khroub, tandis que les blessées ont été évacuées au service des urgences médicales de la polyclinique d’Ain Abid.

Les services de sécurité territorialement compétents ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Pour rappel, une personne est décédée et une autre a été blessée suite à une collision entre deux véhicules légers, survenue samedi sur le chemin de wilaya (CW) 133, dans la même collectivité locale.