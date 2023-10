Plus de 26 % des offres de formation, soit 2.175 places pédagogiques sur un total de 8.140 places, sont réservées à Médéa aux bénéficiaires de l’allocation chômage, au titre de la rentrée de la formation 2023/2024, a-t-on appris samedi auprès de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels.

Selon le directeur du secteur, Khaled Belkheroubi, pas moins de 1.295 places pédagogiques sont destinées aux détenus des centres pénitentiaires, représentant 15% de l’offre de formation globale, alors qu’il est prévu 150 places pour la femme au foyer et le reste de l'offre couvre diverses autres formules de formation et d’enseignement professionnels dispensées au niveau des 37 structures de formation de la wilaya, a-t-il expliqué.

Il a ajouté que 137 spécialités sont assurées au sein des instituts, centres et annexes de formation relevant du secteur de la formation professionnelle, précisant que l’offre de formation dans le domaine de l’industrie représente 24% de l’offre, 13% pour l’agriculture et l’agroalimentaire, 12% pour les métiers du bâtiment et les travaux publics, 10% pour l’artisanat et les services, et 9% pour des formations dans les domaines de l’énergie et les énergies renouvelables. Le directeur de la formation et de l’enseignement professionnels a fait part, en outre, de l’introduction de nouvelles spécialités au titre de la présente rentrée, parmi lesquelles le tourisme, l’audiovisuel, la fabrication de vêtements en cuir, la maroquinerie et les télécommunications.