Les participants au séminaire national sur "le renouveau scolaire et culturel et les défis du développement", tenu samedi à Sétif, ont appelé à "intensifier les recherches et études sur ce type de renouveau et les lier au développement durable".

"L’Algérie a connu depuis l’indépendance et notamment durant les dernières années plusieurs réformes des systèmes scolaires et culturels en vue de former des individus aptes sur les plans scientifique, intellectuel et celui des compétences pour s’intégrer socialement, lancer des projets économiques, proposer des solutions et les concrétiser", a soutenu Fayçal Tahrour de l’université Sétif-2 dans sa communication sur "les aspects du renouveau scolaire en Algérie". Le directeur de la culture et des arts de Sétif, Amer Hachemi, a relevé que le culturel impacte la mise en œuvre du développement, soulignant que l’éducation et la culture façonnent la personnalité de l’homme et révèlent leurs compétences et talents au sein des institutions sociales qui sont la famille, l’école, l’université, les établissements culturels et la société civile.

L’objectif de la rencontre est de souligner le lien entre l’éducation, la culture et le développement et leur mise en adéquation avec les défis actuels pour consolider les efforts de l’Etat pour engager un développement global, a souligné le même responsable. Le séminaire a donné lieu à la présentation de neuf communications par des chercheurs de plusieurs universités, dont le Pr. Kamel Betouche de l’université, Abdelhamid-Mehri Constantine 2 et le

Pr. Louisa Maamri de l’université de Bejaia qui ont abordé la question de la pensée créative. Cette rencontre scientifique a été organisée à la maison de la culture Houari Boumediene par les deux associations culturelles "Nebras" et "Riada" en coordination avec la direction de la culture et l’APC de Sétif à l’occasion de la journée mondiale des enseignants (5 octobre de chaque année).