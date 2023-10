Le Musée du Moudjahid d’Oran a enregistré, ces 12 derniers mois, des témoignages de

15 moudjahidine, sur leur participation à la guerre de libération et des événements vécus dans la Wilaya V historique, a-t-on appris auprès du Directeur du Musée, Mokhtar Seddiki.

Une équipe spécialisée de cette institution muséale supervise l’opération d’enregistrement des témoignages des moudjahidine, notamment sur les conditions dans lesquelles ils ont rejoint l’Armée et le Front de libération nationale (ALN/FLN), les batailles et les opérations de Fida dans lesquelles ils ont pris part, les dirigeants, ainsi que les moyens de ravitaillement en armes et autres événements vécus durant la guerre de libération.

Les témoignages vivants présentés par les moudjahidine au niveau du Musée seront mis à la disposition des étudiants, des enseignants et chercheurs universitaires, sachant qu’une convention de coopération a été signée, cette année, par le Musée du Moudjahid d’Oran et le Laboratoire d’histoire de la faculté des sciences humaines et sciences islamiques de l'université d’Oran 1 "Ahmed Ben Bella", a ajouté le même responsable.

Des copies de ces témoignages enregistrés seront remises à la Direction régionale du Musée de Tlemcen et au ministère des Moudjahidine et ayant-droits pour leur exploitation, a-t-on indiqué.