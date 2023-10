Les services de lutte anti-drogue relevant la sûreté de wilaya de Bechar ont saisi une quantité de 77,236 kg de kif traité et 3.293 comprimés psychotropes, durant le mois de septembre dernier, a rapportée samedi la cellule de communication et des relations publiques de ce corps de sécurité.

Retenues dans le cadre des efforts de lutte contre les réseaux criminels qui s'adonnent au trafic de drogues et de comprimés psychotropes, ces saisies ont été opérées lors de quinze (15) affaires liées à la détention et à la commercialisation illicite de kif traité ainsi que lors du traitement de soixante quinze (75) affaires également de détention et commercialisation illégale de psychotropes, diligentés par les éléments des mêmes services, a précisée la même source.

Ces affaires ont été également réalisées au titre du plan de sécurité opérationnel de lutte contre les différents réseaux de trafiquants de drogue, tant en milieu urbain qu’a travers les frontalières, a-conclu la même source.