Huit (08) individus recherchés à Tizi-Ouzou par la justice ont été appréhendés par les services de la sûreté de wilaya durant le mois de septembre écoulé, rapporte vendredi un communiqué de cette institution sécuritaire.

Les huit individus, étaient sous le coup de mandats de recherche pour divers délits dont le trafic de stupéfiants et de psychotropes, faux et usage de faux en écriture sur des documents administratifs, arnaque et escroquerie, vols et tentative d'émigration clandestine.

Remis à la justice, les fugitifs ont été mis en détention provisoire en prévision de leur jugement.

Par ailleurs, les même services ont traité durant la même période 98 affaires liées au trafic de stupéfiants impliquant 113 personnes sur lesquelles et qui ont permis la saisie 234,71 grammes de kif traité et 274 capsules de psychotropes.