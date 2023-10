La dépouille du martyr du devoir national, le brigadier de police Gasmi Mohamed Esseghir, décédé vendredi soir, lors de l'accomplissement de ses missions dans la ville d'El Oued, a été inhumée samedi au cimetière de Debila (El Oued), a indiqué un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Les obsèques se sont déroulées en présence d'une foule nombreuse de citoyens, du wali d'El Oued, des cadres supérieurs de la Sûreté nationale, à leur tête le Directeur de la Police judiciaire, représentant du Directeur général de la Sûreté nationale, et des autorités locales civiles et militaires, en sus de la famille et des compagnons du défunt.

Le brigadier de police Gasmi Mohamed Esseghir (40 ans), qui relevait de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la sûreté de wilaya d'El Oued, est décédé dans la soirée du vendredi 6 octobre 2023, lors de l'accomplissement de ses missions à El Oued, dans le cadre d'une opération de perquisition, avec mandat judiciaire, du domicile d'un suspect impliqué dans une affaire de trafic de psychotropes.