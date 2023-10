La 24e édition du Tour d'Algérie cycliste 2024 se déroulera du 12 au 24 mai, a annoncé Kheireddine Barbari, président de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), vendredi lors des travaux du collège technique national qui se sont déroulés au siège du Comité olympique et sportif algérien (COA) à Alger.

La 24e édition prendra son départ de la ville d'Oran et arrivant à Annaba, en passant par les wilayas de Sidi Bel Abbés, Mostaganem, Ténès, Blida, Alger, Skikda, Bouira, Sétif, Constantine et Guelma.

Le tracé adopté sera ajusté en tenant compte des conditions d'hébergement et des structures hôtelières les plus confortable pour les participants, une grande importance étant accordée à l'aspect touristique et à la destination Algérie, a souligné la même responsable.

L'année 2024 sera également marquée par l'organisation des Grands Prix d'Oran, d'Annaba et d'Alger avec une participation attenue des formations étrangères. Les sélections algériennes participeront durant cette année aux championnats arabes qui auront lieu en Arabie Saoudite, les championnats d'Afrique à Maurice, les Jeux africains à Accra (Ghana) ainsi que les championnats du monde en Suisse, sans oublier les jeux olympique de Paris dont l'instance fédérale prévoit une qualification historique de la première femme algérienne.

L'instance fédérale compte créer un fonds de solidarité à hauteur de 500 millions de centimes pour accompagner les ligues nationales organisatrices de compétitions internationales ainsi que les dix meilleurs clubs au niveau national, a encore détaillé Barbari, soulignant que son instance lancera des pôles régionaux de développement à Oran à l'ouest, Alger au centre et à Constantine à l'est. Par ailleurs, un accord a été signé avec le club français All Cycles qui prévoit notamment la participation des cyclistes algériens juniors et moins de 23 ans à des courses en France aux côtés d'équipes professionnelles et de bénéficier de tous les moyens logistiques et d'hébergement de ce club. Lors de la précédente édition qui s'est déroulée du 7 au 16 mars 2023 le Français Paul Hennequin (Nice Métropole Côte d’Azur) avait été sacré du maillot jaune du vainqueur.