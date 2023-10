Le secteur de la santé dans la wilaya de Tiaret a été renforcé, récemment, par 35 médecins dans différentes spécialités, a-t-on appris, jeudi, auprès de la Direction de la Santé et de la Population (DSP).

La chargée de la communication à la DSP, Aïcha Benkouider, a indiqué que ces médecins ont rejoint les sept (7) établissements hospitaliers répartis à travers la wilaya, relevant que la Direction de la santé a mis à leur disposition des logements décents, de même que des équipements médicaux pour assurer les soins dans 17 spécialités.

Ces spécialités comprennent 7 types de chirurgie, à l’instar de la chirurgie maxilo-faciale, traumatologie et orthopédie, pneumo-phtisiologie, neurologie, pédiatrie, urologie et chirurgie générale, en plus des spécialités telles que la radiologie, l’anesthésie et la réanimation, cardiologie, dermatologie, endocrinologie, hématologie, gynécologie-obstétrique, le système digestif, pédiatrique et médecine interne.

Le personnel concerné a été réparti en fonction des besoins de chaque établissement hospitalier, sachant que l’hôpital de Tiaret a été renforcé par 14 médecins, celui de Ksar Chellala par dix médecins et de Sougueur par 5 autres, alors que deux autres ont été recrutés dans les hôpitaux de Mahdia et Frenda, ainsi qu’un autre au niveau du complexe mer-enfant et un dernier au complexe ophtalmologique et Oto-Rinho-Laryngologie (ORL).

Selon la même source, ce recrutement va appuyer le programme de consultation externe des patients, car il permet aux médecins de se déplacer, chaque semaine, vers les polycliniques des communes pour traiter les malades ou, à défaut, les programmer pour des opérations chirurgicales au lieu de les recevoir dans les hôpitaux.

Avec le recrutement de ces médecins, le nombre de spécialistes qui exercent dans les hôpitaux publics de la wilaya a atteint un ensemble de 211 médecins.