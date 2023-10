Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont arrêté quatre (4) individus dans une affaire de constitution de bande de quartiers et de détention de psychotropes aux fins de trafic, avec la saisie d'une quantité de ces poisons et d'armes blanches prohibées, a indiqué vendredi un communiqué de ces services.

"Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger, représentés par la brigade de la police judiciaire relevant de la circonscription administrative de Sidi M'hamed, ont arrêté 4 individus, des repris de justice originaires d'Alger et âgés entre 25 et 46, impliqués dans une affaire de constitution de bande de quartiers et de détention de psychotropes aux fins de trafic ainsi que de rixe dans la rue entre bandes de quartiers", note la même source.

L'opération a été enclenchée suite à des informations signalant des activités suspectes d'un individu s'adonnant avec son acolyte au trafic illicite de psychotropes au niveau de leur quartier de résidence, ayant en leur possession des armes blanches prohibées, en sus de l'exploitation illégale d'une chambre située à la terrasse de leur immeuble. La perquisition des domiciles des deux mis en cause a abouti à la saisie de 80 capsules de psychotropes et 4 armes blanches prohibées.

Suite à quoi, les deux suspects ont été arrêtés, a ajouté la même source.

A l'issue des investigations menées en coordination avec la 4e sûreté urbaine relevant de la circonscription de Sidi M'hamed, il s'est avéré que les deux individus arrêtés étaient impliqués dans une bagarre sur la voie publique avec usage d'armes blanches prohibées, diffusée dans une vidéo qui a été relayée sur les réseaux sociaux. Deux autres suspects impliqués dans cette affaire ont été également arrêtés. Les mis en cause ont été présentés devant le parquet territorialement compétent", a conclu le communiqué.