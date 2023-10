L’université d’El Tarf a organisé jeudi une conférence sur "le parcours politique et militaire du président moudjahid Chadli Bendjedid (1929-2012) à l’occasion du 11ème -anniversaire de sa mort".

Dans son intervention durant la rencontre présidée par le wali Mohamed Meziane, le professeur de l’histoire contemporaine, Noureddine Labidi, a relevé que le 3ème président de l’Algérie indépendante était resté fidèle aux engagements politiques pris par ses prédécesseurs envers les causes arabes et nationales.

Le défunt, a-t-il ajouté, a consacré sa vie pour l’émancipation de l’Algérie puis son développement socioéconomique en soutenant les causes d’indépendance dans le monde arabe et islamique.

De son côté, le journaliste Lamine Sadek a relevé que la stratégie de l’ancien président reposait sur l’ouverture médiatique et accordait une grande importance pour les entreprises médiatiques. La conférence tenue en présence de proches du défunt président et de membres de la famille révolutionnaire et de la société civile a mis l’accent sur le patriotisme de Chadli Bendjedid dès sa jeunesse af firmé par son intégration des rangs de l’armée de libération nationale (ALN) et les responsabilités successives assumées au sein de l’institution militaire puis à la tête de l’Etat algérien après le décès du président Houari Boumédiène.