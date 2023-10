Des prix d’encouragement ont été décernés jeudi-soir à des jeunes talents prometteurs lors de la cérémonie de clôture de la 6ème édition du festival culturel national de la production théâtrale féminine, tenue du 30 septembre au 5 octobre à Annaba, a annoncé la commissaire du festival, Linda Sellam.

Le prix de la meilleure productrice prometteuse a été ainsi attribué à l’artiste Kenza Mechouche pour la pièce "Leïla Beida" (Nuit blanche) de l’association culturelle Tichrit de Tizi Ouzou tandis que le prix de la meilleure dramaturge prometteuse est revenu à Houria Boussouar auteure de la pièce "Hawa" (Eve) de la Coopérative Ennahda de Bordj Menaïel (Boumerdès).

La comédienne Racha Saâdallah a remporté le prix de la meilleure interprétation féminine pour son rôle dans la pièce "Foustène Rijali" (Robe masculine) du théâtre régional de Constantine, alors que l’artiste Belkacem Latari a reçu le prix de la meilleure interprétation masculine pour son jeu dans "Leïla Beida" de l’association culturelle Tichrit de Tizi Ouzou.

Le prix Kelthoum de la meilleure interpr étation féminine a été décerné à Rahma Kala pour son rôle dans "Saliha oua Alf Tekliha" de l’Académie Rama Kids de Tébessa et celui de Kelthoum de la meilleure interprétation masculine à Faouzi Hachani pour son rôle dans la pièce "Procès" de l’association Jeunes et arts de Tablat Médéa.

Le prix Kelthoum de la meilleure scénographie a été accordé à Lynda Ghenam pour "Foustène Rijali" du théâtre régional de Constantine et celui du meilleur texte à Abdennabi Zaïdi pour "Foustène Rijali" du théâtre régional de Constantine. Le jury a décerné le prix du festival de la meilleure mise en scène à Toufik Bekhouche pour la pièce "Saliha oua Alf Tekliha" de Tébessa. Le festival a connu la tenue de plusieurs conférences sur l’écriture théâtrale et l’archivage des œuvres théâtrales animées par plusieurs artistes et écrivains.

Des ateliers sur l’écriture théâtrale et la scénographie ont été également animés par des cadres de l’Institut supérieur des métiers des arts de spectacle et de l’audiovisuel.

Cette manifestation a été organisée par le commissariat du festival culturel national de la production théâtrale féminine en coordination avec la direction de wilaya de la culture et des arts d’Annaba et le théâtre régional Azzedine-Medjoubi de la même ville.