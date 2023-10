Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Walid Sadi, s'est exprimé

mercredi, au lendemain de la première réunion du Bureau fédéral tenue au siège de la FAF à Dely

Brahim, au cours de laquelle plusieurs décisions ont été prises dans le cadre des "réformes

entreprises".

"La première réunion du BF s'est tenue dans un climat serein et démocratique. Il y a eu plusieurs

décisions prises dans le cadre des réformes entreprises dans l'intérêt du football national, et dans le

strict respect des lois de la République. L'objectif de ces mesures est d'insuffler du sang neuf pour

remettre de l'ordre et aller de l'avant", a affirmé Sadi dans un entretien accordé à l'APS.

Ancien directeur des équipes nationales (DEN), Walid Sadi (44 ans) a été élu à la tête de l'instance

fédérale le 21 septembre dernier, en remplacement de Djahid Zefizef, démissionnaire.

"Juste après ma prise de fonctions, j'ai constaté l'urgence d'agir à tous les niveaux, à commencer

d'abord par la restructuration interne de la FAF. J'ai entamé un véritable chantier pour permettre à

cette structure de retrouver son aura et un fonctionnement irréprochable", a-t-il ajouté, tout en

soulignant "la bonne santé financière de la FAF".

Lors de cette première réunion du BF, plusieurs décisions ont été prises, à l'instar de la suspension,

avec effet immédiat, de la Ligue de football professionnel (LFP) pour "violation des lois et règlements

en vigueur". Il y a eu également la nomination d'Ameur Mansoul en tant que Directeur technique

national (DTN), Ahmed Kharchi à la tête de la Commission fédérale d'arbitrage (CFA), et Nadir

Bouzenad comme nouveau secrétaire général de la FAF.

"Nous avons décidé d'engager une procédure d'audit et de contrôle de gestion de la LFP, tout en

chargeant le membre du Bureau fédéral Mohamed Amine Mesloug de gérer le championnat

professionnel", a-t-il ajouté.

Et d'enchaîner : "Moi et mon équipe sommes venus avec une bonne intention, celle de servir le

football algérien. Nous devons tous mettre la main dans la main pour atteindre nos objectifs, à

commencer par l'adhésion des clubs, avec lesquels je vais me réunir lundi prochain."

Par ailleurs, le président de la FAF a fait part de sa première réunion avec le sélectionneur national

Djamel Belmadi samedi prochain au siège de l'instance à Dely Brahim (Alger), soit à deux jours du

début du rassemblement des "Verts" au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, qui sera

ponctué par deux matchs amicaux : le 12 octobre face au Cap Vert à Constantine (20h00) et le 16

octobre face à l'Egypte à Abu Dhabi (Emirats arabes unis).

"On aura l'occasion de tenir notre première réunion samedi, au cours de laquelle nous allons bien

évidemment aborder, notamment le programme de l'équipe nationale en vue des futures

échéances", a-t-il conclu