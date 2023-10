Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a annoncé jeudi depuis Alger, le lancement,

à partir du 1er novembre prochain, d'une application électronique pour faciliter l'accès à la propriété

aux bénéficiaires des logements AADL.

Cette annonce a été faite lors de la visite effectuée par le Premier ministre, à une exposition du

secteur de l'habitat, organisée en marge des travaux de l'Assemblée générale (AG) extraordinaire de

l'Institution panafricaine de financement de l'immobilier (Shelter-Afrique), où l'Agence a présenté un

exposé sur cette application pour la numérisation et la facilitation de l'accès à la propriété du

logement AADL aux bénéficiaires.

Le Premier ministre a insisté sur le lancement de cette application le 1er novembre prochain à

l'occasion de la célébration par l'Algérie du 69e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre

de libération.

Dans son exposé, le directeur général de l'AADL, Fayçal Zitouni, a faitsavoir que 92% des

souscripteurs AADL 2 dont le nombre est de 563.609, seront logés d'ici fin 2023.

Selon le même responsable, 98% des décisions d'affectation du programme AADL 2013 ont été

attribuées, rappelant le lancement de la réalisation de 16.857 logements destinés aux souscripteurs

dont les recours ont été acceptés.

Lors du passage du Premier ministre au niveau de son stand, l’Entreprise nationale de promotion

immobilière (ENPI) a annoncé le lancement, avant la fin de l'année en cours, de deux mégaprojets à

Alger et à Oran dans la formule Logement promotionnel libre (LPL), avec la construction de bâtiments

de 25 à 30 étages.

Lire aussi: L'Algérie accorde un intérêt aux projets susceptibles de stimuler le développement en

Afrique

Au stand de la Société Nationale d'Assurance (SAA), le Premier ministre a appelé à promouvoir

davantage l'assurance immobilière, notamment des logements, sachant que la police d'assurance

d'une année coûte entre 3000 et 5000 DA seulement, offrant ainsi une occasion aux propriétaires de

logements de bénéficier des indemnités en cas de vol, incendie ou de catastrophes naturelles.

Il a également mis en avant le rôle des bureaux d'études et des laboratoires spécialisés dans le

domaine du bâtiment, les invitant à exporter leurs services aux pays africains et autres.

M.Benabderrahmane était accompagné du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville,

Mohamed Tarek Belaribi, du ministre des Finances, Laaziz Faid, du ministre du Commerce et de la

Promotion des exportations, Tayeb Zitouni et du ministre des Travaux publics et des Infrastructures

de base, Lakhdar Rekhroukh, en sus du président de l'Assemblée générale de l'Institution "Shelter-

Afrique", Ahmed Musa Dangiwa, et de la présidente du Conseil d'administration de ladite institution,

Chii Akporji.